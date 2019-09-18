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18 сентября 2019, среда, 18:51 332
Происшествия 2019-09-18T18:56:25+03:00
Українські Новини
Обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро

Обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро

Появилось видео с дрона полицейских с спецоперации на мосту Метро в Киеве, где мужчина открыл стрельбу и угрожает взорвать.

Видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

По словам свидетелей, полиция запустила дрон, преступник расстрелял.

Сообщается, что на мост человек приехал на автомобиле Opel №AA8253XK, которым частично и заблокировал движение по мосту.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 18 сентября в Киеве неизвестный мужчина, который ехал на автомобиле, резко остановился на мосту Метро, тем самым перекрыв движение. Согласно данным Google образовались пробки с обеих сторон моста Метро, а также в сторону станции метро "Лесная".

После чего полиция заявляет, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро в Киеве, в связи с чем начата спецоперация. Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план.Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.

Также шесть станций метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва моста. Специалисты проводят проверку от станции "Днипро" до станции "Лесная".

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