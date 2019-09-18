Обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро

Появилось видео с дрона полицейских с спецоперации на мосту Метро в Киеве, где мужчина открыл стрельбу и угрожает взорвать.\r\nВидео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.\r\nПо словам свидетелей, полиция запустила дрон, преступник расстрелял.\r\nСообщается, что на мост человек приехал на автомобиле Opel №AA8253XK, которым частично и заблокировал движение по мосту.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в среду, 18 сентября в Киеве неизвестный мужчина, который ехал на автомобиле, резко остановился на мосту Метро, тем самым перекрыв движение. Согласно данным Google образовались пробки с обеих сторон моста Метро, а также в сторону станции метро "Лесная".\r\nПосле чего полиция заявляет, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро в Киеве, в связи с чем начата спецоперация. Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план.Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.\r\nТакже шесть станций метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва моста. Специалисты проводят проверку от станции "Днипро" до станции "Лесная".