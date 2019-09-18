Мужчина, который угрожает подорвать мост Метро, ранее принес в полицию килограмм взрывчатки

Личность мужчины, открывшего стрельбу на мосту Метро в Киеве и угрожающего взорвать, установлена.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.\r\nПо сообщению СМИ, его имя мужа Алексей Белько. Сообщается, что на мост Белько приехал на автомобиле Opel №AA8253XK, которым частично и заблокировал движение по мосту.\r\nКак сообщает theБабель, 42-летний Алексей Белько уроженец Фороса, который находится в аннексированном Россией Крыму. Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".\r\n\r\nМужчина обвязан украинским флагом, у него длинные волосы с хвостом, рост 180 см.\r\nПо информации "Страны", Белько сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах. \r\nВ июне 2019 года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. В итоге получил несколько дней гауптвахты, причем два раза. Информация об этом размещена в Едином реестре. \r\nТакже известно, что в конце августа Белько пытались выселить из квартиры. \r\nВ воинской части, где служит Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.\r\nКак сообщали Українські Новини, шесть станций метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва моста. Специалисты проводят проверку от станции "Днипро" до станции "Лесная".\r\nТакже было обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро