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18 сентября 2019, среда, 19:11 527
Происшествия 2019-09-18T19:28:36+03:00
Українські Новини
Мужчина, который угрожает подорвать мост Метро, ранее принес в полицию килограмм взрывчатки

Мужчина, который угрожает подорвать мост Метро, ранее принес в полицию килограмм взрывчатки

Алексей Белько. Фото: facebook.com/kievtypical
Алексей Белько. Фото: facebook.com/kievtypical

Личность мужчины, открывшего стрельбу на мосту Метро в Киеве и угрожающего взорвать, установлена.

Об этом говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

По сообщению СМИ, его имя мужа Алексей Белько. Сообщается, что на мост Белько приехал на автомобиле Opel №AA8253XK, которым частично и заблокировал движение по мосту.

Как сообщает theБабель, 42-летний Алексей Белько уроженец Фороса, который находится в аннексированном Россией Крыму. Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

Мужчина обвязан украинским флагом, у него длинные волосы с хвостом, рост 180 см.

По информации "Страны", Белько сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах. 

В июне 2019 года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. В итоге получил несколько дней гауптвахты, причем два раза. Информация об этом размещена в Едином реестре. 

Также известно, что в конце августа Белько пытались выселить из квартиры. 

В воинской части, где служит Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.

Как сообщали Українські Новини, шесть станций метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва моста. Специалисты проводят проверку от станции "Днипро" до станции "Лесная".

Также было обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро

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