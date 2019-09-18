Фото дня: у Києві на дорогах і в метро стався колапс через зловмисника на мосту Метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відновило рух від станції "Дніпро" до станції "Лісова" після затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби КП, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, робота метрополітену повністю відновлена.\r\n"Друзі! Метро працює в звичайному режимі! Спокійного вечора всім!" - сказано в ньому.\r\nПри цьому на дорогах Києва і на станціях метро утворився транспортний колапс через події на мосту Метро.\r\n\r\n\r\n\r\nСлужби таксі, в свою чергу, різко підняли ціни на проїзд.\r\n"Їду на Убері. Водій розповідає, що у зв'язку з подіями на мосту Метро за машину з м Лівобережної до Теремків Убер зараз бере 700 грн", - написав користувач Facebook Віталій Сич.\r\n\r\nТакож в мережі зазначають, що співробітники метро виявилися не готовими до такої ситуації, не поінформували пасажирів про можливі шляхи об'їзду, через що і сталася тиснява на станціях.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві закрили 6 станцій метро через чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Люди кілька годин не могли виїхати додому.\r\nПоліція заявила, що невідомий відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст Метро в Києві, у зв'язку з чим провели спецоперацію.\r\n42-річний сержант-контрактник Олексій Белько числиться начальником радіостанції польового вузла зв'язку військової частини А3628 в Броварах.\r\nЗа версією ЗМІ, Белько вимагав від керівників держави припинити капітуляцію на донбаському фронті.\r\nЧоловікові, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, буде надана психологічна допомога.\r\nРаніше було оприлюднено відео з дрона поліцейських спецоперації на мосту Метро.\r\n