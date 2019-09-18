Фото дня: у Києві на дорогах і в метро стався колапс через зловмисника на мосту Метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відновило рух від станції "Дніпро" до станції "Лісова" після затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, робота метрополітену повністю відновлена.

"Друзі! Метро працює в звичайному режимі! Спокійного вечора всім!" - сказано в ньому.

При цьому на дорогах Києва і на станціях метро утворився транспортний колапс через події на мосту Метро.

Служби таксі, в свою чергу, різко підняли ціни на проїзд.

"Їду на Убері. Водій розповідає, що у зв'язку з подіями на мосту Метро за машину з м Лівобережної до Теремків Убер зараз бере 700 грн", - написав користувач Facebook Віталій Сич.

Також в мережі зазначають, що співробітники метро виявилися не готовими до такої ситуації, не поінформували пасажирів про можливі шляхи об'їзду, через що і сталася тиснява на станціях.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві закрили 6 станцій метро через чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Люди кілька годин не могли виїхати додому.

Поліція заявила, що невідомий відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст Метро в Києві, у зв'язку з чим провели спецоперацію.

42-річний сержант-контрактник Олексій Белько числиться начальником радіостанції польового вузла зв'язку військової частини А3628 в Броварах.

За версією ЗМІ, Белько вимагав від керівників держави припинити капітуляцію на донбаському фронті.

Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, буде надана психологічна допомога.

Раніше було оприлюднено відео з дрона поліцейських спецоперації на мосту Метро.