Погода усложнится до первого уровня опасности в среду, - ГосЧС

В то время, как зима может наступить очень рано, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о значительных порывах ветра 15-20 м\/с первого (желтого) уровня опасности в среду, 18 сентября.\r\nОб этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.\r\n"По данным Укргидрометцентра, по Киеву днем 18 сентября порывы ветра 15-20 м\/с (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.\r\nКроме того, в Киевской области днем в среду также порывы ветра 15-20 м\/с. Также 18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м\/с.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер. Также, согласно прогнозу, сентябрь в Украине должен был быть теплым. Кроме того, прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание.\r\nТем временем 18 сентября ожидается похолодание и дожди. Ранее синоптик предупредила о резком похолодании в Украине, а первый день недели стал последним теплым.