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18 сентября 2019, среда, 09:14 70 Карта
Силовые структуры 2019-09-18T09:32:58+03:00
Українські Новини
Погода усложнится до первого уровня опасности в среду, - ГосЧС

Погода усложнится до первого уровня опасности в среду, - ГосЧС

Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

В то время, как зима может наступить очень рано, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о значительных порывах ветра 15-20 м/с первого (желтого) уровня опасности в среду, 18 сентября.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву днем 18 сентября порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Киевской области днем в среду также порывы ветра 15-20 м/с. Также 18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер. Также, согласно прогнозу, сентябрь в Украине должен был быть теплым. Кроме того, прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание.

Тем временем 18 сентября ожидается похолодание и дожди. Ранее синоптик предупредила о резком похолодании в Украине, а первый день недели стал последним теплым.

Больше новостей о: Штормовое предупреждение Прогноз погоды ГосЧС Украины Штормовой ветер

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