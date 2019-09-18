Погода усложнится до первого уровня опасности в среду, - ГосЧС

В то время, как зима может наступить очень рано,

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву днем 18 сентября порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Киевской области днем в среду также порывы ветра 15-20 м/с. Также 18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер. Также, согласно прогнозу, сентябрь в Украине должен был быть теплым. Кроме того, прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание.

Тем временем 18 сентября ожидается похолодание и дожди. Ранее синоптик предупредила о резком похолодании в Украине, а первый день недели стал последним теплым.