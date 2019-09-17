Аваков считает поджог дома Гонтаревой криминальным давлением

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой проявлением криминального давления.

Об этом говорится в сообщении на странице МВД в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству", - считает Аваков.

Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поимки подозреваемого.



Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.



Также полиция допускает обстрел дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой из военной ракеты.



Кроме того, стало известно, как выглядит сгоревший дом Гонтаревой.



Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. После чего она записала видеообращение из больницы в Лондоне. Однако в сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы.









