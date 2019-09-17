Аваков считает поджог дома Гонтаревой криминальным давлением

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой проявлением криминального давления.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице МВД в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству", - считает Аваков.\r\nПолиция расследует это дело и приложит все усилия для поимки подозреваемого.Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.Также полиция допускает обстрел дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой из военной ракеты.Кроме того, стало известно, как выглядит сгоревший дом Гонтаревой. Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. После чего она записала видеообращение из больницы в Лондоне. Однако в сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы.