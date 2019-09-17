Аваков вважає підпал будинку Гонтаревої кримінальним тиском

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає підпал будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої проявом кримінального тиску.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МВС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Нічний підпал будинку Валерії Гонтаревої - недопустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це в момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто палій, він - ворог, який шкодить своїй державі", - вважає Аваков.

Поліція розслідує цю справу і докладе всі зусилля для затримання підозрюваного.



Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.



Також поліція припускає обстріл будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої з військової ракети.



Крім того, стало відомо, як виглядає згорілий будинок Гонтаревої.



Раніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтаревої з лікарні.