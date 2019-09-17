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17 вересня 2019, вівторок, 12:13 9
Суспільство 2019-09-17T13:30:03+03:00
Українські Новини
Аваков вважає підпал будинку Гонтаревої кримінальним тиском

Аваков вважає підпал будинку Гонтаревої кримінальним тиском

Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає підпал будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої проявом кримінального тиску.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МВС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Нічний підпал будинку Валерії Гонтаревої - недопустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це в момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто палій, він - ворог, який шкодить своїй державі", - вважає Аваков.

Поліція розслідує цю справу і докладе всі зусилля для затримання підозрюваного.


Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.

Також поліція припускає обстріл будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої з військової ракети.

Крім того, стало відомо, як виглядає згорілий будинок Гонтаревої.

Раніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтаревої з лікарні.

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