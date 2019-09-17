НБУ обвалил гривну во вторник: официальный курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,07 коп. до 24,7714 UAH\/USD в то время, как наличный доллар просел, а евро подскочил.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 12,05 коп. до 24,7107 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3087,2646\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2477,1443\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2499,5773\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n229,7022\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,881\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2732,5379\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за неделю доллар обвалился на 37 копеек, опустившись ниже 25 UAH\/USD. Также экономист дал прогноз курса валют на всю осень и появился прогноз курса гривны до конца года.\r\nРанее эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nТем временем Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.