НБУ обвалил гривну во вторник: официальный курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,07 коп. до 24,7714 UAH/USD в то время, как наличный доллар просел , а евро подскочил

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 12,05 коп. до 24,7107 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3087,2646 100 долларов США 2477,1443 100 швейцарских франков 2499,5773 1000 иен 229,7022 10 российских рублей 3,881 100 евро 2732,5379

Как сообщали Українські Новини, за неделю доллар обвалился на 37 копеек, опустившись ниже 25 UAH/USD. Также экономист дал прогноз курса валют на всю осень и появился прогноз курса гривны до конца года.

Ранее эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Тем временем Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.