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21 июня 2019, пятница, 09:35 131
Финансы 2019-06-21T09:50:38+03:00
Українські Новини
Рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ

Рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ

Фактические темпы роста экономики в I квартале 2019 соответствовали оценке Национального банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В I квартале 2019 экономика Украины выросла на 2,5% в годовом измерении (г/г), замедлившись с 3,5% г/г в IV квартале 2018 года.

Отмечается, что основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо оставался внутренний спрос.

В разрезе видов деятельности ожидаемо замедлился рост в сельском хозяйстве вследствие исчерпания эффекта прошлогоднего рекордного урожая зерновых и масличных культур.

Ремонты на отдельных металлургических и химических заводах обусловили дальнейшее падение взноса перерабатывающей промышленности в общий показатель ВВП.

Из-за сравнительно теплой зимы также сократилось производство в энергетическом секторе.

В то же время существенно ускорился рост в строительстве, отражая оживление инвестиционной активности.

Устойчивый потребительский спрос поддерживал рост в таких секторах как торговля, транспорт, а также в сфере услуг.

Развернутые данные по росту реального ВВП за I квартал свидетельствуют, что расширение внутреннего спроса происходило быстрее, чем ожидалось согласно прогнозу, обнародованному в инфляционном отчете НБУ за апрель.

Как сообщали Українські Новини, существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. С таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, в воскресенье, 9 июня.

Ранее Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

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