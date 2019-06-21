Рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ

Фактические темпы роста экономики в I квартале 2019 соответствовали оценке Национального банка.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ I квартале 2019 экономика Украины выросла на 2,5% в годовом измерении (г\/г), замедлившись с 3,5% г\/г в IV квартале 2018 года.\r\nОтмечается, что основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо оставался внутренний спрос.\r\nВ разрезе видов деятельности ожидаемо замедлился рост в сельском хозяйстве вследствие исчерпания эффекта прошлогоднего рекордного урожая зерновых и масличных культур.\r\nРемонты на отдельных металлургических и химических заводах обусловили дальнейшее падение взноса перерабатывающей промышленности в общий показатель ВВП.\r\nИз-за сравнительно теплой зимы также сократилось производство в энергетическом секторе.\r\nВ то же время существенно ускорился рост в строительстве, отражая оживление инвестиционной активности.\r\nУстойчивый потребительский спрос поддерживал рост в таких секторах как торговля, транспорт, а также в сфере услуг.\r\nРазвернутые данные по росту реального ВВП за I квартал свидетельствуют, что расширение внутреннего спроса происходило быстрее, чем ожидалось согласно прогнозу, обнародованному в инфляционном отчете НБУ за апрель.\r\nКак сообщали Українські Новини, существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. С таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, в воскресенье, 9 июня.\r\nРанее Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.