Курс валют: наличный доллар просел, а евро подскочил

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 сентября на 0,72 коп. до 24,9584 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 1,27 коп. до 24,6319 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 4,86 коп. до 27,1674 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 2,89 коп. до 27,6568 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,6319\r\n24,9584\r\n27,1674\r\n27,6568\r\n3,41\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,7700\r\n25,3000\r\n27,4000\r\n27,9000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,0000\r\n24,7900\r\n26,9000\r\n27,4900\r\n2,50\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник, 16 сентября, курс доллара достиг своего минимума за последние три года.\r\nТакже Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nА рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках.