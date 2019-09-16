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16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 сентября 2019, понедельник, 10:24 91
Финансы 2019-09-16T11:30:02+03:00
Українські Новини
Курс валют: наличный доллар просел, а евро подскочил

Курс валют: наличный доллар просел, а евро подскочил

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 сентября на 0,72 коп. до 24,9584 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,27 коп. до 24,6319 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 4,86 коп. до 27,1674 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,89 коп. до 27,6568 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,6319 24,9584 27,1674 27,6568 3,41 3,94
Максимальный 24,7700 25,3000 27,4000 27,9000 3,75 5,00
Минимальный 24,0000 24,7900 26,9000 27,4900 2,50 3,79

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 16 сентября, курс доллара достиг своего минимума за последние три года.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

А рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках.

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