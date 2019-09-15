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15 сентября 2019, воскресенье, 08:51 30
Экономика 2019-09-15T08:51:04+03:00
Українські Новини
За неделю доллар обвалился на 37 копеек, опустившись ниже 25 UAH/USD

За неделю доллар обвалился на 37 копеек, опустившись ниже 25 UAH/USD

Доллар
Доллар

С 6 по 13 сентября курс продажи наличного доллара, несмотря на прогнозы роста от экономистов, в обменных пунктах киевских банков понизился на 35,42 коп. до 24,9656 UAH/USD, курс покупки понизился на 37,50 коп. до 24,6446 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 41,92 коп. до 27,1188 UAH/EUR, курс продажи понизился на 38,88 коп. до 27,6279 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 13 сентября 24,6446 24,9656 27,1188 27,6279 3,4100 3,9100
По сравнению с 6 сентября -0,3750 -0,3542 -0,4192 -0,3888 0,0000 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 16 сентября, курс доллара достигнет своего минимума за последние три года.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

А рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках.

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