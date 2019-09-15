За неделю доллар обвалился на 37 копеек, опустившись ниже 25 UAH/USD

С 6 по 13 сентября курс продажи наличного доллара, несмотря на прогнозы роста от экономистов, в обменных пунктах киевских банков понизился на 35,42 коп. до 24,9656 UAH\/USD, курс покупки понизился на 37,50 коп. до 24,6446 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 41,92 коп. до 27,1188 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 38,88 коп. до 27,6279 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 13 сентября\r\n24,6446\r\n24,9656\r\n27,1188\r\n27,6279\r\n3,4100\r\n3,9100\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 6 сентября\r\n-0,3750\r\n-0,3542\r\n-0,4192\r\n-0,3888\r\n0,0000\r\n-0,0100\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник, 16 сентября, курс доллара достигнет своего минимума за последние три года.\r\nТакже Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nА рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках.