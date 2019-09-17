НБУ обвалив гривню у вівторок: офіційний курс валют

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,07 коп. до 24,7714 UAH\/USD у той час, як готівковий долар просів, а євро підскочив.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 12,05 коп. до 24,7107 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3087,2646\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2477,1443\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2499,5773\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n229,7022\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,881\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2732,5379\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за тиждень долар обвалився на 37 копійок, опустившись нижче 25 UAH\/USD. Також економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь і з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.\r\nРаніше експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nТим часом Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а зріст ВВП у I кварталі відповідав оцінці НБУ.