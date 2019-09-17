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17 вересня 2019, вівторок, 05:55 10
Політика 2019-09-17T07:57:58+03:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню у вівторок: офіційний курс валют

НБУ обвалив гривню у вівторок: офіційний курс валют

Гривні.
Гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,07 коп. до 24,7714 UAH/USD у той час, як готівковий долар просів, а євро підскочив.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 12,05 коп. до 24,7107 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3087,2646
100 доларів США 2477,1443
100 швейцарських франків 2499,5773
1000 ієн 229,7022
10 російських рублів 3,881
100 євро 2732,5379

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень долар обвалився на 37 копійок, опустившись нижче 25 UAH/USD. Також економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь і з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.

Раніше експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Тим часом Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а зріст ВВП у I кварталі відповідав оцінці НБУ.

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