Богдан задумался о кресле мэра Киева

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан допускает свое баллотирование на выборах мэра Киева в то время, как Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА

Об этом он сообщил в интервью изданию "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

"Наименьшая проблема в этом всем - это кандидаты (смеется). Кандидатур много. Может, я даже пойду", - ответил он на вопрос о кандидатуре "Слуги народа" на должность мэра Киева.

На уточняющий вопрос, являются ли эти слова шуткой, Богдан ответил, что серьезно об этом не задумывался, но аудитория видит именно его оппонентом нынешнего мэра Виталия Кличко.

"Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным. Например, выборы мэра (смеется). Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет? (смеется)", - добавил он.

На вопрос о промедлении с увольнением Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации Богдан ответил, что "смотрим за ним, нам нравится, как он ведет себя".

"Он нам всегда нравится. Он великий спортсмен, он хороший человек, наверное. Где-то он пошел не туда", - сказал он.

При этом он добавил, что после представления Кабинета Министров Президент Владимир Зеленский обязан уволить Кличко в соответствии с Конституцией.

Руководитель Офиса Президента не подтвердил информацию СМИ о досрочных выборах в Киеве 8 декабря.

"Сейчас мы выстраиваем алгоритм действий", - сказал он.

Также Богдан не ответил на вопрос о возможности досрочных местных выборов в отдельных городах или по всей Украине.

"Это очень длинный вопрос, на который нет одного ответа... Экспертные группы работают, мы разрабатываем различные проекты законов. Пока есть три пути. Каким идти, мы еще не решили", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Александр Корниенко допускает, что должность главы КГГА могут ликвидировать. Также Кличко инициировал прекращение полномочий Киевсовета из-за отсутствия кворума.

Тем временем Кличко хочет баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, а в "Слуге народа" внеочередные выборы в Киеве хотят провести 8 декабря.

Кроме того, 72% киевлян считают, что Президент не имеет права навязывать им городского главу вместо избранного Кличко.