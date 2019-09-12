Курс российского рубля после обвала остался без изменений

В четверг, 12 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 11 сентября, остался без измений и составляет 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи остался 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 12 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 3,91 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро резко обвалились в начале недели.

11 сентября курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса во вторник на 5 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 24,94 UAH/USD. При этом с начала 2019 года курс гривны на межбанке укрепился на 10,03% с 27,72 UAH/USD до 24,94 UAH/USD.

Кроме того, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.

Тем временем аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, эксперт считает, что курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн/$ не ожидается.

В среду, 11 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 10 сентября, упал на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей.