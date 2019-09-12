Курс российского рубля после обвала остался без изменений

В четверг, 12 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 11 сентября, остался без измений и составляет 3,41 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи остался 3,91 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 12 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,41\r\n\r\n\r\n3,91\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,75\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро резко обвалились в начале недели.\r\n11 сентября курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса во вторник на 5 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 24,94 UAH\/USD. При этом с начала 2019 года курс гривны на межбанке укрепился на 10,03% с 27,72 UAH\/USD до 24,94 UAH\/USD.\r\nКроме того, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.\r\nТем временем аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nКроме того, эксперт считает, что курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн\/$ не ожидается.\r\nВ среду, 11 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 10 сентября, упал на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей.