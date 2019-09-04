Что будет с гривной осенью: аналитики дали прогноз курса доллара

Безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене сообщает "Сегодня" со ссылкой на аналитиков Forex Club.

По их прогнозам, курс в сентябре может стабилизироваться на уровне 25-25,8 грн/долл.

Однако, если инвестиционная активность со стороны нерезидентов повысится и украинский капитал начнет возвращаться в страну в преддверии открытия рынка земли, гривна может укрепиться до 24,7-25,3 грн/долл., прогнозируют аналитики.

"Курс гривны демонстрирует тенденции к укреплению, и деньги нерезидентов продолжают идти в страну. Рост экономики и жесткая монетарная политика НБУ создали предпосылки к тому, чтобы инвесторы расценивали Украину как страну для быстрого и высокого заработка", – отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Усиливает позиции гривны, по его словам, и ожидаемое в сентябре-октябре возобновление сотрудничества Украины с МВФ, что наряду с заявленными новым правительством реформами позволит получить более высокий инвестиционный рейтинг, а борьба с контрабандой и антикоррупционная политика снизят объем наличного валютного рынка, в первую очередь – серого и черного рынков.

Однако существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны, предупреждают эксперты:

негативная конъюнктура на мировых сырьевых рынках – падение цен на зерно, руду и металлы будут сдерживать поступления иностранной валюты в страну;

торможение глобальной торговли и риски рецессии в мировой экономике – возникает давление на настроения инвесторов, которые ищут спасение капитала в золоте и долларе. В целом это ограничивает инвестиции в развивающие экономики, такие как Украина;

активизация импортеров с началом делового сезона.

Вместе с тем внешнеторговый баланс остается дефицитным, и поддерживает девальвационные ожидания, так как крепкая гривна делает украинские товары на мировых рынках менее конкурентоспособными и ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности.

Как сообщали Українські Новини, курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Тем временем гривна укрепилась на межбанке после серьезного падения.