Что будет с гривной осенью: аналитики дали прогноз курса доллара

Безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%, сообщает "Сегодня" со ссылкой на аналитиков Forex Club.\r\nПо их прогнозам, курс в сентябре может стабилизироваться на уровне 25-25,8 грн\/долл.\r\nОднако, если инвестиционная активность со стороны нерезидентов повысится и украинский капитал начнет возвращаться в страну в преддверии открытия рынка земли, гривна может укрепиться до 24,7-25,3 грн\/долл., прогнозируют аналитики.\r\n"Курс гривны демонстрирует тенденции к укреплению, и деньги нерезидентов продолжают идти в страну. Рост экономики и жесткая монетарная политика НБУ создали предпосылки к тому, чтобы инвесторы расценивали Украину как страну для быстрого и высокого заработка", – отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.\r\nУсиливает позиции гривны, по его словам, и ожидаемое в сентябре-октябре возобновление сотрудничества Украины с МВФ, что наряду с заявленными новым правительством реформами позволит получить более высокий инвестиционный рейтинг, а борьба с контрабандой и антикоррупционная политика снизят объем наличного валютного рынка, в первую очередь – серого и черного рынков.\r\nОднако существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны, предупреждают эксперты:\r\n\r\nнегативная конъюнктура на мировых сырьевых рынках – падение цен на зерно, руду и металлы будут сдерживать поступления иностранной валюты в страну;\r\nторможение глобальной торговли и риски рецессии в мировой экономике – возникает давление на настроения инвесторов, которые ищут спасение капитала в золоте и долларе. В целом это ограничивает инвестиции в развивающие экономики, такие как Украина;\r\nактивизация импортеров с началом делового сезона.\r\n\r\nВместе с тем внешнеторговый баланс остается дефицитным, и поддерживает девальвационные ожидания, так как крепкая гривна делает украинские товары на мировых рынках менее конкурентоспособными и ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности.\r\nКак сообщали Українські Новини, курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nТем временем гривна укрепилась на межбанке после серьезного падения.