подписаться на рассылку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 сентября 2019, вторник, 17:37 121
Финансы 2019-09-10T17:41:36+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после укрепления перешла к падению

Гривна на межбанке после укрепления перешла к падению

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса гривны в понедельник на 10 коп. во вторник снизился на 5 коп. до 25,01 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,88-24,92 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,82-24,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,00-25,02 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,78% с 27,72 UAH/USD до 25,01 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.

Кроме того, во вторник курс продажи наличного доллара в обменниках киевских банков понизился по сравнению с 9 сентября на 8,24 коп. до 25,1589 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,10 коп. до 24,8346 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк курс доллара

Архив
Новости
Минразгром. Фото:Facebook/Василий Апасов
Википедия "окрестила" переименованное министерство Минразгромом: реакция соцсетей 18:20
В августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ 18:14
Под носом у Путина мог действовать агент ЦРУ 18:09
Сотрудник "Громадського ТБ" Кутепов призвал избивать журналистов издания "Страна.ua" 17:55
Рада намерена создать Офис генпрокурора 17:46
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Оппозиционные силы возмущены грубыми нарушениями "Слуги народа" при принятии закона об импичменте 14:23
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok