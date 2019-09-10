Гривна на межбанке после укрепления перешла к падению

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса гривны в понедельник на 10 коп. во вторник снизился на 5 коп. до 25,01 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,88-24,92 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,82-24,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,00-25,02 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,78% с 27,72 UAH/USD до 25,01 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.

Кроме того, во вторник курс продажи наличного доллара в обменниках киевских банков понизился по сравнению с 9 сентября на 8,24 коп. до 25,1589 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,10 коп. до 24,8346 UAH/USD.