подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
09 сентября 2019, понедельник, 16:32 61
Экономика 2019-09-09T16:36:29+03:00
Українські Новини
В августе цены на продукты, одежду и коммуналку снизились

В августе цены на продукты, одежду и коммуналку снизились

В августе 2019 года потребительские цены снизились на 0,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 0,3%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.

По сравнению с августом 2018 года в августе 2019 года потребительские цены повысились на 8,8%.

В январе-августе инфляция составила 2,7%.

Как сообщало агентство, в июле дефляция составила 0,6%, в январе-июле – инфляция 3,0%.

Кроме того,  в июне дефляция составила 0,5%, в январе-июне – инфляция 3,6%.

В 2018 году была зафиксирована инфляция 9,8%, в 2017 году – инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%.

Тем временем, по оценкам Нацбанка, уже в этом году инфляция должна снизиться до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. А темпы роста экономики в 2019 году, наоборот, могут ускориться до 3%, а не до 2,5%, как оценивали в НБУ ранее. В 2020-м этот тренд дойдет до 3,2% вместо скромных 2,9%, что прогнозировал регулятор еще весной. 

Больше новостей о: Дефляция Государственная служба статистики Коммуналка Цены на продукты цены на одежду цены на образование

Архив
Новости
Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров 17:11
МАУ назначила президентом компании первого замгендиректора аэропорта "Борисполь" 17:10
Законопроект 1210 сделает добычу руды в России в 9 раз выгоднее, чем в Украине - PWC 17:00
Интервью к 100 дням Зеленского снял за свои деньги "Квартал 95" 16:52 Документ
С НАБУ не сотрудничаем, готовы к суду, - адвокат Крючкова 16:38
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы, - СМИ 09:19
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный
В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть 19:34
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма 20:19
Сенцов и Кольченко анонсировали первую пресс-конференцию 16:03
ГФС выписала уже 200 протоколов: евробляхеров пока еще штрафуют 12:15
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok