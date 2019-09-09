В августе цены на продукты, одежду и коммуналку снизились

В августе 2019 года потребительские цены снизились на 0,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 0,3%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.

По сравнению с августом 2018 года в августе 2019 года потребительские цены повысились на 8,8%.

В январе-августе инфляция составила 2,7%.

Как сообщало агентство, в июле дефляция составила 0,6%, в январе-июле – инфляция 3,0%.

Кроме того, в июне дефляция составила 0,5%, в январе-июне – инфляция 3,6%.

В 2018 году была зафиксирована инфляция 9,8%, в 2017 году – инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%.

Тем временем, по оценкам Нацбанка, уже в этом году инфляция должна снизиться до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. А темпы роста экономики в 2019 году, наоборот, могут ускориться до 3%, а не до 2,5%, как оценивали в НБУ ранее. В 2020-м этот тренд дойдет до 3,2% вместо скромных 2,9%, что прогнозировал регулятор еще весной.