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11 сентября 2019, среда, 14:35 508
Финансы 2019-09-11T14:35:49+03:00
Українські Новини
Российский рубль обвалился в обменниках

Российский рубль обвалился в обменниках

В среду, 11 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 10 сентября, упал на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи упал на 2 копейки до 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 11 сентября:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,41

3,91

Максимальный

3,75

5,00

Минимальный

2,50

3,75

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро резко обвалились в начале недели.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD.

Тем временем аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, эксперт считает, что курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн/$ не ожидается.

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