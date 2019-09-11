Российский рубль обвалился в обменниках

В среду, 11 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 10 сентября, упал на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи упал на 2 копейки до 3,91 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 11 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,41\r\n\r\n\r\n3,91\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,75\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро резко обвалились в начале недели.\r\nТакже Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH\/USD.\r\nТем временем аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nКроме того, эксперт считает, что курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн\/$ не ожидается.