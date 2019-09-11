Российский рубль обвалился в обменниках

В среду, 11 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 10 сентября, упал на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи упал на 2 копейки до 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 11 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 3,91 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро резко обвалились в начале недели.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD.

Тем временем аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, эксперт считает, что курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн/$ не ожидается.