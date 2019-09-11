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11 сентября 2019, среда, 18:54 17
Финансы 2019-09-11T19:10:22+03:00
Українські Новини
С начала года гривна на межбанке укрепилась более чем на 10%: курс гривны

С начала года гривна на межбанке укрепилась более чем на 10%: курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса во вторник на 5 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 24,94 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,96-25,00 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,90-24,94 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,92-24,95 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,03% с 27,72 UAH/USD до 24,94 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,9%, на одежду и обувь – снизились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.

В августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ. Отмечается, что августе 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% (9,1% - в июле), а в месячном измерении цены снизились на 0,3%.

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