НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина

НАБУ открыло уголовное дело в отношении экс-министра МИД Павела Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Telegram-канал UN - сливы и груши.\r\n"Друзья, как нам стало известно, 23 августа НАБУ открыло уголовное дело в отношении экс-министра МИД Павел Климкин и экс-президента Петра Порошенко. Если мы не ошибаемся, это первое дело НАБУ по Порошенко", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что уголовное производство касается возможных злоупотреблений служебным положением.\r\n"Дело было открыто по решению суда, куда обратился неизвестный нам гражданин. О подозрении пока рано говорить", - сказано в нем.Как сообщали Українські Новини, ГБР в сентябре вызвает Порошенко на допрос 4 раза. Порошенко не явился на допрос в ГБР 6 сентября.\r\n3 сентября также должен был состояться допрос Порошенко в Госбюро расследований, однако он был перенесен.\r\nКроме того, 12 августа Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. После чего Печерский районный суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.