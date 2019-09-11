подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 сентября 2019, среда, 08:58 9
Силовые структуры 2019-09-11T09:00:01+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина

НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина

Порошенко Петр Фото: АПУ
Порошенко Петр Фото: АПУ

НАБУ открыло уголовное дело в отношении экс-министра МИД Павела Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Telegram-канал UN - сливы и груши.

"Друзья, как нам стало известно, 23 августа НАБУ открыло уголовное дело в отношении экс-министра МИД Павел Климкин и экс-президента Петра Порошенко. Если мы не ошибаемся, это первое дело НАБУ по Порошенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство касается возможных злоупотреблений служебным положением.

"Дело было открыто по решению суда, куда обратился неизвестный нам гражданин. О подозрении пока рано говорить", - сказано в нем.


Как сообщали Українські Новини, ГБР в сентябре вызвает Порошенко на допрос 4 раза.

Порошенко не явился на допрос в ГБР 6 сентября.

3 сентября также должен был состояться допрос Порошенко в Госбюро расследований, однако он был перенесен.

Кроме того, 12 августа Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. После чего Печерский районный суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

Больше новостей о: Уголовное дело НАБУ Павел Климкин Петр Порошенко Злоупотребление служебным положением

Архив
Новости
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина 08:58
Минфин резко увеличил объем размещения ОВГЗ 08:56
Apple показала крыши цветных домов, расположенных в Киеве. Фото: tk.media
Apple на презентации нового iPad показала киевский жилой массив 08:24
Президент Чехии принял делегацию "подкарпатских русинов" и говорил с ними об автономии Закарпатья 08:08
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко 09:45
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Оппозиционные силы возмущены грубыми нарушениями "Слуги народа" при принятии закона об импичменте 14:23
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok