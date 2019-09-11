НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина

НАБУ открыло уголовное дело в отношении экс-министра МИД Павела Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Telegram-канал UN - сливы и груши.

"Друзья, как нам стало известно, 23 августа НАБУ открыло уголовное дело в отношении экс-министра МИД Павел Климкин и экс-президента Петра Порошенко. Если мы не ошибаемся, это первое дело НАБУ по Порошенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство касается возможных злоупотреблений служебным положением.

"Дело было открыто по решению суда, куда обратился неизвестный нам гражданин. О подозрении пока рано говорить", - сказано в нем.



Как сообщали Українські Новини, ГБР в сентябре вызвает Порошенко на допрос 4 раза.



Порошенко не явился на допрос в ГБР 6 сентября.

3 сентября также должен был состояться допрос Порошенко в Госбюро расследований, однако он был перенесен.

Кроме того, 12 августа Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. После чего Печерский районный суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.