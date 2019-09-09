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09 сентября 2019, понедельник, 16:03 501
Общество 2019-09-09T16:15:01+03:00
Українські Новини
Сенцов и Кольченко анонсировали первую пресс-конференцию

Сенцов и Кольченко анонсировали первую пресс-конференцию

Олег Сенцов Фото: ОПУ
Олег Сенцов Фото: ОПУ

Освобождены политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дадут первую после освобождения пресс-конференцию.

Об этом говорится в сообщении на странице Олега Сенцова в социальной сети Facebook.

Мероприятие состоится во вторник, 10 сентября, в 12:00.

О месте проведения конференции журналистам сообщат дополнительно после аккредитации.

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Также освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

Так, Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании, которое ему предложили написать в СИЗО Москвы. А Олег Сенцов заявил, что до победы еще очень далеко, но она обязательно будет на стороне Украины.

На пресс-конференции в аэропорту Владимир Зеленский рассказал, что были также достигнуты договоренности с Россией об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение крымских татар,задержанных в России.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.

Больше новостей о: Пресс-конференция Олег Сенцов Освобождение пленных Александр Кольченко

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