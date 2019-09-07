США и послы стран G7 приветствуют обмен пленными между Украиной и Россией

США приветствуют обмен пленными между Украиной и Россией и отмечают признаки более активного диалога между странами.

Об этом говорится в заявлении посольства США, передают Українськi Новини.

"Мы приветствуем известие об освобождении заключенных и поздравляем Президента Зеленского и его команду с возвращением этих граждан Украины домой. Признаки более активного диалога между Украиной и Россией обнадеживают нас", - сказано в нем.

США призывают РФ прекратить агрессию против Украины и освободить всех политзаключенных.

Также США приветствуют усилия Президента Владимира Зеленского по дипломатическому решению конфликта с РФ.

Также послы стран "Большой семерки" (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) приветствуют обмен пленными между Украиной и Россией.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы приветствуем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - сказано в их заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.