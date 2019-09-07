Россия призывает Украину снять блокаду ОРДЛО и выплатить пенсии

Администрация Президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам в ходе масштабного обмена пленными 7 сентября.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России, передают Українськi Новини.

"Это (обмен пленными) стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично Президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам", - сообщили в ведомстве.

РФ считает, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Трехсторонней контактной группы и "Нормандского формата".

Россия призывает Украину отменить торгово-экономическую и транспортную блокады оккупированных районов Донбасса, восстановить местным жителям социальные выплаты и пенсии.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.