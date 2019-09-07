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07 вересня 2019, субота, 17:15 29
Зовнішня політика 2019-09-08T00:30:03+03:00
Українські Новини
Росія закликає Україну зняти блокаду ОРДЛО і виплатити пенсії

Росія закликає Україну зняти блокаду ОРДЛО і виплатити пенсії

Війна на Донбасі.
Війна на Донбасі.

Адміністрація Президента України Володимира Зеленського продемонструвала готовність до компромісів у ході масштабного обміну полоненими 7 вересня.

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ Росії, передають Українські Новини.

"Це (обмін полоненими) стало можливим завдяки виконанню домовленостей, досягнутих особисто Президентами Росії і України. На відміну від своїх попередників, нова адміністрація Зеленського продемонструвала здоровий підхід і готовність до компромісів", - повідомили у відомстві.

РФ вважає, що цей крок створить позитивний фон для предметної роботи в рамках Тристоронньої контактної групи і "Нормандського формату".

Росія закликає Україну скасувати торговельно-економічну та транспортну блокади окупованих районів Донбасу, відновити місцевим жителям соціальні виплати і пенсії.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.

Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.

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