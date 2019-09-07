Всех военнопленных моряков освободили под личное поручительство омбудсмена, - Полозов

24 украинских моряка освобождены под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.\r\nОб этом журналистам в Киеве сказал их адвокат Николай Полозов, передают Українськi Новини.\r\n"Они были освобождены в результате принятия следствием процессуального решения об удовлетворении ходатайства Уполномоченного Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой о мере пресечения в виде личного поручительства", - сообщил он.\r\nАдвокат отметил, что ходатайство омбудсмена было направлено в МИД России еще в июле.\r\nПолозов подчеркнул, что моряки не должны подлежать уголовному преследованию в Украине после их передаче в рамках обмена.\r\nНа данный момент моряки ожидают вылета в Украину в московском аэропорту "Внуково-2".\r\nКак сообщали Українськi Новини, защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что Россия отдает Украине 35 украинцев, среди которых 24 моряка и 11 осужденных украинцев.\r\nУтром, 7 сентября, в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.\r\nТем временем адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявляет, что самолет с российскими пленными вылетает из Украины в Россию