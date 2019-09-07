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07 сентября 2019, суббота, 12:07 96
Внешняя политика 2019-09-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
Всех военнопленных моряков освободили под личное поручительство омбудсмена, - Полозов

Всех военнопленных моряков освободили под личное поручительство омбудсмена, - Полозов

24 украинских моряка освобождены под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом журналистам в Киеве сказал их адвокат Николай Полозов, передают Українськi Новини.

"Они были освобождены в результате принятия следствием процессуального решения об удовлетворении ходатайства Уполномоченного Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой о мере пресечения в виде личного поручительства", - сообщил он.

Адвокат отметил, что ходатайство омбудсмена было направлено в МИД России еще в июле.

Полозов подчеркнул, что моряки не должны подлежать уголовному преследованию в Украине после их передаче в рамках обмена.

На данный момент моряки ожидают вылета в Украину в московском аэропорту "Внуково-2".

Как сообщали Українськi Новини, защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что Россия отдает Украине 35 украинцев, среди которых 24 моряка и 11 осужденных украинцев.

Утром, 7 сентября, в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Тем временем адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявляет, что самолет с российскими пленными вылетает из Украины в Россию

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