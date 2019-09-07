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07 сентября 2019, суббота, 12:26 250
Внешняя политика 2019-09-07T15:15:02+03:00
Українські Новини
Самолеты с пленными из "Борисполя" и "Внуково" вылетели

Самолеты с пленными из "Борисполя" и "Внуково" вылетели

Самолет Ту-204 специального летного отряда "Россия", который везет в Москву россиян - участников обмена, вылетел из аэропорта "Борисполь". Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

"Только что из Борисполя вылетел российский борт с передаваемыми российской стороне гражданами", - в свою очередь сказал агентству "Интерфакс" информированный источник.

Заместитель председателя Офиса Президенту Кирилл Тимошенко также опубликовал фото в Facebook с подписью: "Встречайте".

Одновременно из Москвы, по словам собеседника агентства, вылетает украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября адвокат 24 арестованных в России украинских моряков Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и РФ начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Тем временем защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что Россия отдает Украине 35 украинцев, среди которых 24 моряка и 11 осужденных украинцев.

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