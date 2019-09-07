Украинские политзаключенные покинули СИЗО "Лефортово", процесс пошел, - адвокат Полозов

После того, как СМИ России сообщили, что сегодня, 7 сентября, должен состояться обмен пленными и отметили, что из СИЗО уже выехали автобусы в аэропрт "Внуково", руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил, что украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

Об этом он сказал российской службе "Интерфакса".

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу.

Обмен удерживаемыми лицами планируется провести по формуле "35 на 35".

Позже Полозов на своей странице в социальной сети Facebook написал, что процес освобождения пленных пошел.

Напомним, 30 августа также появилась информация, что в аэропорту "Киев" приземлился военный самолет, в котором теоретически могбли бы находиться украинские пленные. Но позже эту информацию опровергли в Офисе Президента, заявив, что процесс обмена еще не завершен.

Тем временем адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявляет, что Служба безопасности Украины не доставила россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен в пункт сбора после того, как Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова".