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07 сентября 2019, суббота, 09:55 78
Внешняя политика 2019-09-07T10:45:01+03:00
Українські Новини
Украинские политзаключенные покинули СИЗО "Лефортово", процесс пошел, - адвокат Полозов

Украинские политзаключенные покинули СИЗО "Лефортово", процесс пошел, - адвокат Полозов

Николай Полозов. Фото: twitter.com/nikolai_polozov
Николай Полозов. Фото: twitter.com/nikolai_polozov

После того, как СМИ России сообщили, что сегодня, 7 сентября, должен состояться обмен пленными и отметили, что из СИЗО уже выехали автобусы в аэропрт "Внуково", руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил, что украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

Об этом он сказал российской службе "Интерфакса".

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу.

Обмен удерживаемыми лицами планируется провести по формуле "35 на 35".

Позже Полозов на своей странице в социальной сети Facebook написал, что процес освобождения пленных пошел.

Напомним, 30 августа также появилась информация, что в аэропорту "Киев" приземлился военный самолет, в котором теоретически могбли бы находиться украинские пленные. Но позже эту информацию опровергли в Офисе Президента, заявив, что процесс обмена еще не завершен.

Тем временем адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявляет, что Служба безопасности Украины не доставила россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен в пункт сбора после того, как Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова".

Больше новостей о: Украино-российские отношения обмен пленными Николай Полозов Освобождение политзаключенных

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