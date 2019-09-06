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06 сентября 2019, пятница, 17:51 89
Финансы 2019-09-06T18:02:07+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает укрепляться перед выходными

Гривна на межбанке продолжает укрепляться перед выходными

Гривны.
Гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 10 коп. в пятницу укрепился на 12 коп. до 25,06 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,17-25,21 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,06-25,09 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,05-25,08 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,6% с 27,72 UAH/USD до 25,06 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Также доллар в обменниках Киева продолжает дешеветь.

Кроме того, в НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 сентября, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD, а в МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны относительно доллара ближе к осени. 

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