Гривна на межбанке продолжает укрепляться перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 10 коп. в пятницу укрепился на 12 коп. до 25,06 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,17-25,21 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,06-25,09 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,05-25,08 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,6% с 27,72 UAH\/USD до 25,06 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nТакже доллар в обменниках Киева продолжает дешеветь.\r\nКроме того, в НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.\r\nТем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 сентября, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH\/USD, а в МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны относительно доллара ближе к осени.