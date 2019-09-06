Доллар в обменниках Киева продолжает дешеветь

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 сентября на 1,89 коп. до 25,3352 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 4,03 коп. до 25,0268 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 2,48 коп. до 27,5468 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 1,37 коп. до 28,0035 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0268\r\n25,3352\r\n27,5468\r\n28,0035\r\n3,47\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1500\r\n25,6000\r\n27,7300\r\n28,2000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,2100\r\n27,0000\r\n27,8000\r\n2,50\r\n3,7\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 сентября, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH\/USD, в то время как 5 сентября гривна укрепилась на межбанке.\r\nТем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.