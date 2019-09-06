Доллар в обменниках Киева продолжает дешеветь

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 сентября на 1,89 коп. до 25,3352 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,03 коп. до 25,0268 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,48 коп. до 27,5468 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,37 коп. до 28,0035 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0268 25,3352 27,5468 28,0035 3,47 3,94 Максимальный 25,1500 25,6000 27,7300 28,2000 3,75 5,00 Минимальный 24,5000 25,2100 27,0000 27,8000 2,50 3,7

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 сентября, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD, в то время как 5 сентября гривна укрепилась на межбанке.

Тем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.