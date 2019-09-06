Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 сентября, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD, в то время как гривна укрепилась на межбанке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 сентября, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3124,4144 100 долларов США 2531,0639 100 швейцарских франков 2576,4986 1000 иен 237,251 10 российских рублей 3,8319 100 евро 2798,8505

Как сообщали Українськы Новини, средний курс покупки евро повысился на 7,36 коп. до 27,4860 UAH/EUR, а курс продажи повысился на 9,55 коп. до 27,9793 UAH/EUR, в то время как средний курс продажи российского рубля в обменных пунктах киевских банков понизился на 2 копейки до 3,90 гривен за 10 рублей

Ранее МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны относительно доллара ближе к осени.

Также в НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.