Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 сентября, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH\/USD, в то время как гривна укрепилась на межбанке.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 сентября, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3124,4144\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2531,0639\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2576,4986\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,251\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8319\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2798,8505\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськы Новини, средний курс покупки евро повысился на 7,36 коп. до 27,4860 UAH\/EUR, а курс продажи повысился на 9,55 коп. до 27,9793 UAH\/EUR, в то время как средний курс продажи российского рубля в обменных пунктах киевских банков понизился на 2 копейки до 3,90 гривен за 10 рублей\r\nРанее МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны относительно доллара ближе к осени. \r\nТакже в НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.