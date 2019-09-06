Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися перед вихідними

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 10 коп. в п'ятницю зміцнився на 12 коп. до 25,06 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,17-25,21 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,06-25,09 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,05-25, 08 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,6% з 27,72 UAH/USD до 25,06 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Також долар в обмінниках Києва продовжує дешевшати.

Крім того, в НБУ повідомили, що завдяки новій владі послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6-8 вересня, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD, а в МВФ прогнозували погіршення курсу гривні щодо долара ближче до осені.