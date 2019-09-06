підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
06 вересня 2019, пʼятниця, 17:51 55
Фінанси 2019-09-07T00:00:04+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися перед вихідними

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися перед вихідними

Гривні.
Гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 10 коп. в п'ятницю зміцнився на 12 коп. до 25,06 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,17-25,21 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,06-25,09 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,05-25, 08 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,6% з 27,72 UAH/USD до 25,06 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Також долар в обмінниках Києва продовжує дешевшати.

Крім того, в НБУ повідомили, що завдяки новій владі послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6-8 вересня, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD, а в МВФ прогнозували погіршення курсу гривні щодо долара ближче до осені.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк Міжбанківський валютний ринок

Архів
Новини
У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували 23:58
Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів 23:20
Затриманий стрілок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція 22:55
Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії 22:04
Першим заступником міністра економіки став Кухта, замміністрами - Висоцький і Качка 21:50
більше новин
Автопарк керівництва Верховної Ради IX скликання: хто на чому їздить 16:47
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун 17:39
Голова київського Мін'юсту Куценко потрапив в мін'юстовський держреєстр боржників по виплаті аліментів 11:06
Сьогодні немає охочих продати в Україну вугілля за ціною "Роттердам+", - Марунич 11:38
більше новин
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії 14:14
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Депутати знайшли спосіб, як ховати свої листування. Фото: Facebook/Варвара Квітка
Нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів 09:01
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok