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05 сентября 2019, четверг, 16:36 234
Экономика 2019-09-05T16:41:30+03:00
Українські Новини
Новая власть ослабила внутриполитические риски для снижения инфляции, - НБУ

Новая власть ослабила внутриполитические риски для снижения инфляции, - НБУ

Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Национальный банк отмечает, что внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства в то время, как годовая инфляция по итогам июля превысила их прогнозы.

Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українські Новини.

Это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.

В то же время в НБУ отметили, что сохраняются угрозы для финансовой стабильности, связанные с ходом судебных процессов на решения государства, направленные на оздоровление банковского сектора.

Риски внешнего происхождения, отмеченные правлением во время предыдущего заседания по монетарной политике в июле (прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России), также остаются актуальными.

Как сообщали Українські Новини, Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by, а НБУ улучшил оценку роста экономики на ближайшие 3 года.

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