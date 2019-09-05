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05 сентября 2019, четверг, 17:43 54
Экономика 2019-09-05T17:53:20+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась в четверг

Гривна на межбанке укрепилась в четверг

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 3 коп. в четверг укрепился на 10 коп. до 25,18 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,29-25,32 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,34-25,36 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,16-25,19 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,16% с 27,72 UAH/USD до 25,18 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в обменниках взлетел курс евро. Также гривна резко взлетела в цене 5 сентября, а покупка и продажа рубля просели в обменниках Киева.

Тем временем аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП), а НБУ заявляет, что новая власть ослабила внутриполитические риски для снижения инфляции.

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