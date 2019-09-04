Гривна на межбанке вновь начала падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,25-25,29 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,24-25,26 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,27-25,29 UAH/USD.

Также с начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,8% с 27,72 UAH/USD до 25,28 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.

Также сообщалось, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 16 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 25,25 UAH/USD.