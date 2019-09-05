В обменниках взлетел курс евро

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 сентября на 0,52 коп. до 25,3630 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 1,76 коп. до 25,0480 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 7,36 коп. до 27,4860 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 9,55 коп. до 27,9793 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0480\r\n25,3630\r\n27,4860\r\n27,9793\r\n3,40\r\n3,89\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1800\r\n25,6000\r\n27,7100\r\n28,1500\r\n3,73\r\n4,10\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,2300\r\n27,0000\r\n27,7800\r\n2,40\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH\/USD.\r\nТем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.\r\nТакже Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.