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05 сентября 2019, четверг, 10:52 17
Финансы 2019-09-05T10:52:58+03:00
Українські Новини
В обменниках взлетел курс евро

В обменниках взлетел курс евро

Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 сентября на 0,52 коп. до 25,3630 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,76 коп. до 25,0480 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,36 коп. до 27,4860 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,55 коп. до 27,9793 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,0480 25,3630 27,4860 27,9793 3,40 3,89
Максимальный 25,1800 25,6000 27,7100 28,1500 3,73 4,10
Минимальный 24,5000 25,2300 27,0000 27,7800 2,40 3,75

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH/USD.

Тем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.

Также Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.

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