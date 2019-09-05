Гривна резко взлетела в цене: курс валют на 5 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 сентября, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 сентября, на 3,34 коп. до 25,2969 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3084,0703 100 долларов США 2526,3457 100 швейцарских франков 2565,9363 1000 иен 237,8474 10 российских рублей 3,799 100 евро 2783,5277

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH/USD.

Тем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.

Также Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.