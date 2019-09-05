Гривна резко взлетела в цене: курс валют на 5 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 сентября, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 сентября, на 3,34 коп. до 25,2969 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3084,0703\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2526,3457\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2565,9363\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,8474\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,799\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2783,5277\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH\/USD.\r\nТем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.\r\nТакже Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.