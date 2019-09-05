Гривня на міжбанку зміцнилася в четвер

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 3 коп. в четвер зміцнився на 10 коп. до 25,18 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,29-25,32 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,34-25,36 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,16-25,19 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,16% з 27,72 UAH\/USD до 25,18 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в обмінниках злетів курс євро. Також гривня різко злетіла в ціні 5 вересня, а купівля і продаж рубля просіли в обмінниках Києва.\r\nТим часом аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nКрім того, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні склав 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП), а НБУ заявляє, що нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.