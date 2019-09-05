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05 вересня 2019, четвер, 17:43 19
Економіка 2019-09-06T12:00:07+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася в четвер

Гривня на міжбанку зміцнилася в четвер

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 3 коп. в четвер зміцнився на 10 коп. до 25,18 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,29-25,32 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,34-25,36 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,16-25,19 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,16% з 27,72 UAH/USD до 25,18 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в обмінниках злетів курс євро. Також гривня різко злетіла в ціні 5 вересня, а купівля і продаж рубля просіли в обмінниках Києва.

Тим часом аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Крім того, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні склав 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП), а НБУ заявляє, що нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.

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