Покупка и продажа рубля просели в обменниках Киева

В среду, 4 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 3 сентября, понизился на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 5 копеек до 3,92 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 4 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,41\r\n\r\n\r\n3,92\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,73\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар подорожал в обменниках, а евро - упал в цене. Такде аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nКроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны на 3,34 коп. до 25,2969 UAH\/USD. \r\nТем временем дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).\r\nТакже гривна укрепилась на межбанке после серьезного падения.