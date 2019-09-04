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04 сентября 2019, среда, 11:01 68
Финансы 2019-09-04T11:02:48+03:00
Українські Новини
Покупка и продажа рубля просели в обменниках Киева

Покупка и продажа рубля просели в обменниках Киева

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В среду, 4 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 3 сентября, понизился на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 5 копеек до 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 4 сентября:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,41

3,92

Максимальный

3,73

5,00

Минимальный

2,50

3,70

Как сообщали Українські Новини, доллар подорожал в обменниках, а евро - упал в цене. Такде аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны на 3,34 коп. до 25,2969 UAH/USD.

Тем временем дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).

Также гривна укрепилась на межбанке после серьезного падения.

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