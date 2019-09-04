Покупка и продажа рубля просели в обменниках Киева

В среду, 4 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 3 сентября, понизился на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 5 копеек до 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 4 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 3,92 Максимальный 3,73 5,00 Минимальный 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, доллар подорожал в обменниках, а евро - упал в цене. Такде аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны на 3,34 коп. до 25,2969 UAH/USD.

Тем временем дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).

Также гривна укрепилась на межбанке после серьезного падения.