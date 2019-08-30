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30 августа 2019, пятница, 08:33 22
Силовые структуры 2019-08-30T08:34:02+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором Рябошапку

Зеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором Рябошапку

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором, за назначение которого ранее проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226.

Об этом говорится в указе №638 от 29 августа, передают Українськi Новини.

Другим указом Зеленский уволил его с должности заместителя главы Офиса Президента.

Еще одним указом президент уволил генпрокурора Юрия Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, Рада одобрила увольнение Луценко и назначение Рябошапки генпрокурором.

В день первого заседания Рады 9 созыва, Луценко подал в отставку.

Тем временем Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.

 

Больше новостей о: Генпрокурор Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Юрий Луценко Рада 9 созыва

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