Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо

Президент Владимир Зеленский считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отдыхать на свадьбе в Сен-Тропе на День независимости Украины не имел права.

Об этом он сказал в программе телеканала "1+1" "100 дней Президента", передают Українськi Новини.

"Я считаю, я ему позвонил и сказал, что он неправ в этой ситуации. Он не имел права, как один из важных людей во власти, на День независимости своей страны гулять в Сан-Тропе. Я считаю, что он был неправ", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в это время Богдан был в отпуске.

"Богдан пошел в отпуск. Это было не 24 августа, а за 4-5 дней до этого. Это был его официальный отпуск, я подписал. Он не приехал именно на День независимости в Сен-Тропе. Он был приглашен на свадьбу... Нарушил ли он закон? Не все меряется законами. Не нарушал. Хочу защитить его: специально на День независимости он не ехал в Сен-Тропе. Хотя он неправ", - сказал Президент.

Отвечая на вопрос о том, "что Богдан постоянно шепчет Зеленскому на ухо", Президент опроверг, что руководитель Офиса таким образом пытается продемонстрировать особое влияние.

"Он такой нетерпеливый человек просто. Если бы вы просто знали. Он не может угомониться. Я ему говорю: что ты постоянно выставляешь в Instagram, пишешь в Facebook, куда ты лезешь к журналистам, почему ты с ними ссоришься? Он должен успокоиться. Он знает, что влиять на меня очень-очень сложно. Но у него больше опыта, иногда у него очень креативные мысли", - сказал Зеленский.

В ходе "интервью" Президент признался, что за 100 дней работы были такие, когда он напивался.

"Было дело", - сказал он.

На вопрос о том, что бы он себе посоветовал 100 дней назад, Зеленский ответил: "Вова, осторожно, все пишут".

Также Президент признался, что плохо реагирует на критику своей работы в соцсетях.

"Очень плохо. Как это? Я же не делал, я работаю, хочу, чтобы мы победили во всех делах и все было хорошо в Украине. За что?", - сказал он.

Зеленский также заверил, что ведет своей Facebook лично.

В ходе программы он также заявил, что строгим дресс-кодом "не заморачивается", на велосипеде ездить ему запрещает государственная охрана, а обещание продать президентские самолеты выполнить не сможет.

Он также анонсировал, что в октябре собирается посетить съемки "Квартала 95".

"Как зритель. А может, есть такая идея, появиться на сцене", - сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о том, кем является Зеленский в душе, он ответил, что "больше не актер".

Беседовал с Зеленским для программы Станислав Баклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".

В нем также появились с небольшими комментариями три предыдущих Президента: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилось видео отдыха Богдана в Сен-Тропе с девушками на свадьбе "смотрящего" за Минюстом, а позже - фото Богдана с девушкой в аэропорту после гулянки.

Президент получает менее тысячи долларов, а Богдан работает у Зеленского бесплатно уже три месяца.

При этом Президент и руководитель его Офиса часто отдыхают вместе. В июле в Одессе Зеленский и Богдан отдохнули на пляже, после чего Зеленский покупался в море с Богданом. Кроме того, на матче "Динамо" - "Шахтер" на стадионе засняли, как Зеленский и Богдан вместе смотрят футбол.