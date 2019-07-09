Руководство Офиса Президента работает бесплатно

Помимо того, что руководство Администрации Президента не подает электронные декларации, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., Первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и Заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. В мае и июне 2019 года не начислялась", - сказано в нем.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка, Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая.

С 25 июня все они были переведены в Офис Президента.

Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения.

Согласно ответу Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще.

Как сообщали Українські Новини, закон о люстрации запрещал Богдану занимать должность главы Администрации Президента. Зеленский создал Офис Президента и назначил его руководителем Богдана.

Зеленский зарабатывает около 1 тыс. гривен в день за работу Президента.

В то же время оклад спикера Зеленского выше чем первая зарплата самого Президента.