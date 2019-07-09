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09 июля 2019, вторник, 11:59 578 Документ
Политика 2019-07-09T12:00:05+03:00
Українські Новини
Руководство Офиса Президента работает бесплатно

Руководство Офиса Президента работает бесплатно

Андрей Богдан. Фото: Українські Новини
Андрей Богдан. Фото: Українські Новини

Помимо того, что руководство Администрации Президента не подает электронные декларации, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., Первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и Заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. В мае и июне 2019 года не начислялась", - сказано в нем.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка, Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая.

С 25 июня все они были переведены в Офис Президента.
Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения.

Согласно ответу Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще.

Как сообщали Українські Новини, закон о люстрации запрещал Богдану занимать должность главы Администрации Президента. Зеленский создал Офис Президента и назначил его руководителем Богдана.

Зеленский зарабатывает около 1 тыс. гривен в день за работу Президента.

В то же время оклад спикера Зеленского выше чем первая зарплата самого Президента.

Больше новостей о: зарплаты чиновников Администрация Президента Андрей Богдан Офис президента

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