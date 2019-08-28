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28 августа 2019, среда, 14:48 1105
Политика 2019-08-28T14:48:16+03:00
Українські Новини
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото

После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото

Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов

Опубликовано фото Андрея Богдана, который в ожидании своего рейса спит на коленях у своей спутницы во французском аэропорту после свадьбы юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе. Ее в своем Facebook выложил журналист Юрий Николов, уточнив, что снимок ему прислали анонимно. 

"Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения "приватных" кандидатов в Кабмин", - написал Николов.

Скриншот поста Юрия Николова в FacebookСкриншот поста Юрия Николова в Facebook

Ранее сообщалось, что юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст.

Как сообщали Українські Новини, Богдан прокомментировал свое отсутствие в Украине на День независимости - "Куда хочу туда иду" после того, как на День Независимости он возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко.

А также НАБУ допросило Богдана.

Ранее НАБУ открыло дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану в качестве взятки.

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