Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды

В субботу Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан искупались в одесском море, которое позеленело на 22-й день после инаугурации Зеленского.

Соответствующее видео опубликовал Офис Президента на странице в соцсети Facebook.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - сказано в описании к видео.

На процесс заплыва наложена эффектная музыка, под которую Президент, находясь в воде, показывает большой палец, давая понять, что температура воды ему нравится.

"Хорошо", - заявил Зеленский, выходя из воды и вытирая лицо полотенцем.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский получает около 1 тыс. гривен в день за работу Президента.

Тем временем руководство Офиса Президента работает бесплатно.