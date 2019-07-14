Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды

В субботу Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан искупались в одесском море, которое позеленело на 22-й день после инаугурации Зеленского.\r\nСоответствующее видео опубликовал Офис Президента на странице в соцсети Facebook.\r\n"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - сказано в описании к видео.\r\nНа процесс заплыва наложена эффектная музыка, под которую Президент, находясь в воде, показывает большой палец, давая понять, что температура воды ему нравится.\r\n"Хорошо", - заявил Зеленский, выходя из воды и вытирая лицо полотенцем.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский получает около 1 тыс. гривен в день за работу Президента.\r\nТем временем руководство Офиса Президента работает бесплатно.