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14 июля 2019, воскресенье, 10:10 2901
Президент 2019-07-14T12:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды

Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды

В субботу Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан искупались в одесском море, которое позеленело на 22-й день после инаугурации Зеленского.

Соответствующее видео опубликовал Офис Президента на странице в соцсети Facebook.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - сказано в описании к видео.

На процесс заплыва наложена эффектная музыка, под которую Президент, находясь в воде, показывает большой палец, давая понять, что температура воды ему нравится.

"Хорошо", - заявил Зеленский, выходя из воды и вытирая лицо полотенцем.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский получает около 1 тыс. гривен в день за работу Президента.

Тем временем руководство Офиса Президента работает бесплатно.

Больше новостей о: Черное море Температура Президент Украины Владимир Зеленский Андрей Богдан Офис президента

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