Зеленский отдыхает с Богданом на пляже в Одессе

Президент Владимир Зеленский отдыхает с главой Офиса Президента Андреем Богданом на пляже в Одессе после того, как они снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - пошутил он.

Зеленский опубликовал фото, где он и Богдан с обнаженными торсами сидят на лежаке на пляже.

Зеленский с Богданом на пляже. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

По информации местного издания "Думская", в Одессу он прилетел 26 июля с неофициальным визитом и посетил шоу "Лига смеха".

Как сообщали Українськi Новини, в апреле после победы на выборах Президента Зеленский несколько дней отдыхал с детьми в Турции. Также Зеленский в шортах не захотел общаться с российскими журналистами в Турции.