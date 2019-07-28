Зеленский и Богдан пришли смотреть Суперкубок Украины "Динамо - Шахтер"

На матч Зеленский пришел со своей дочерью Александрой и главой администрации Президента Андреем Богданом. Скриншот Футбол 1

На матч Зеленский пришел со своей дочерью Александрой и главой администрации Президента Андреем Богданом. Скриншот Футбол 1

Президент Украины Владимир Зеленский присутствует на матче за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" на стадионе "Черноморец" в Одессе. Об этом сообщает Информатор.

Свой визит на матч Зеленский не афишировал. Однако в середине первого тайма операторы зафиксировали Президента на обычных трибунах стадиона "Черноморец". На стоп-кадрах видно, что Зеленский сидит на обычных трибунах вместе с остальными болельщиками. На матч гарант пришел со своей дочерью Александрой и главой администрации Президента Андреем Богданом.

На игру Президент предпочел надеть повседневную удобную одежду. Зеленский сидит в футболке и обычной бейсболке. Отметим, что на матче также присутствуют ведущие футбольные функционеры, включая президента УАФ (украинской ассоциации футбола) Андрея Павелко. Причем они, в отличие от главы государства, надели сегодня деловые костюмы, а игру смотрят из VIP-сектора.

На матч Зеленский пришел со своей дочерью Александрой и главой администрации Президента Андреем Богданом. Скриншот Футбол 1

Напомним, что сегодня в Одессе проходит матч "Динамо"-"Шахтер": где смотреть.

Также ранее сообщалось, что Зеленский отдыхает с Богданом на пляже в Одессе.