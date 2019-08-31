Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо

Президент Володимир Зеленський вважає, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан відпочивати на весіллі в Сен-Тропе на День незалежності України не мав права.

Про це він сказав в програмі телеканалу "1+1" "100 днів Президента", передають Українські Новини.

"Я вважаю, я йому зателефонував і сказав, що він неправий в цій ситуації. Він не мав права, як один з важливих людей у ​​владі, на День незалежності своєї країни гуляти в Сан-Тропе. Я вважаю, що він був неправий", - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що в цей час Богдан був у відпустці.

"Богдан пішов відпустку. Це було не 24 серпня, а за 4-5 днів до цього. Це була його офіційна відпустка, я підписав. Він не приїхав саме на День незалежності в Сен-Тропе. Він був запрошений на весілля... Чи порушив він закон? Не все міряється законами. Не порушував. Хочу захистити його: спеціально на День незалежності він не їхав в Сен-Тропе. Хоча він неправий", - сказав Президент.

Відповідаючи на питання про те, "що Богдан постійно шепоче Зеленському на вухо", Президент спростував, що керівник Офісу таким чином намагається продемонструвати особливий вплив.

"Він такиа нетерпляча людина просто. Якби ви тільки знали. Він не може вгамуватися. Я йому кажу: що ти постійно виставляєш в Instagram, пишеш в Facebook, куди ти лізеш до журналістів, чому ти з ними сваришся? Він повинен заспокоїтися. Він знає, що впливати на мене дуже-дуже складно. Але у нього більше досвіду, іноді у нього дуже креативні думки", - сказав Зеленський.

В ході "інтерв'ю" Президент зізнався, що за 100 днів роботи були такі, коли він напивався.

"Було", - сказав він.

На питання про те, що би він собі порадив 100 днів тому, Зеленський відповів: "Вова, обережно, все пишуть".

Також Президент зізнався, що погано реагує на критику своєї роботи в соцмережах.

"Дуже погано. Як це? Я ж не робив, я працюю, хочу, щоб ми перемогли у всіх справах і все було добре в Україні. За що?", - сказав він.

Зеленський також запевнив, що веде свій Facebook особичто.

В ході програми він також заявив, що суворим дрес-кодом "не заморочується", на велосипеді їздити йому забороняє державна охорона, а обіцянку продати президентські літаки виконати не зможе.

Він також анонсував, що в жовтні збирається відвідати зйомки "Кварталу 95".

"Як глядач. А може, є така ідея, з'явитися на сцені", - сказав він.

При цьому, відповідаючи на питання про те, ким є Зеленський в душі, він відповів, що "більше не актор".

Розмовляв з Зеленським для програми Станіслав Баклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".

У ньому також з'явилися з невеликими коментарями три попередніх Президенти: Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше з'явилося відео відпочинку Богдана в Сен-Тропез дівчатами на весіллі "смотрящого" за Мінюстом, а пізніше - фото Богдана з деівчиною в аеропорту після гулянки.

Президент отримує менше тисячі доларів, а Богдан працює у Зеленського безкоштовно уже три місяці.

При цьому Президент і керівник його Офісу часто відпочивають разом. У червні в Одесі Зеленський і Богдан відпочили на пляжі, после чого Зеленський покупався в морі з Богданом. Крім того, на матчі "Динамо - Шахтар" на стадіоні зняли, як Зеленський і Богдан дивляться футбол разом.