подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
25 августа 2019, воскресенье, 08:28 261
Политика 2019-08-25T08:28:40+03:00
Українські Новини
Андрей Богдан пропустил праздник Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы за границей, - СМИ

Андрей Богдан пропустил праздник Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы за границей, - СМИ

Главы Офиса президента Андрея Богдана не было ни на официальном шествии в честь Дня Независимости, ни на торжественном приеме, устроенном после президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце в центре Киева.

Источник НВ сообщает, что Богдан вчера посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

"Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко", — пишут Нашi грошi.

Журналист Соня Кошкина подтверждает, что Богдан не смог присутствовать в Киеве, потому что находится во Франции.

"Когда собиралась на президентский приём, коллеги просили уточнить у гн. Богдана, не передумал ли он относительно ненужности „старых“ журналистов", — говорит Кошкина.

"Честно пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском <...> Искала, но не нашла. Ведь его там не было. Причина проста: Богдан на отдыхе. На Лазурном берегу Франции. Ницца, Монако, вот это вот все. Хорошие места, понимаю его", — пишет Кошкина в своем канале в Telegram.

Напомним, что Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

Ранее Богдан в комментарии журналистам заявил, что "слив" информации о его отставке может быть провокацией спецслужб.

Больше новостей о: День независимости Свадьба Андрей Богдан

Архив
Новости
Андрей Богдан пропустил праздник Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы за границей, - СМИ 08:28
Боевики ОРДЛО начали разбирать стену на своей бывшей передовой позиции в Станице Луганской 08:04
Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом 23:48
Пикет в РФ. Скриншот видео
В Новосибирске прошел пикет ко Дню независимости Украины 23:15
Динамо - Олимпик. Фото: football24.ua
"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" в дебютном матче Михайличенко: видео голов 22:15 Инфографика
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
К концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг: прогноз экономистов 09:01
Мне нравятся два человека: Зеленский рассказал о будущем премьере 20:15
БПЛА Akıncı относится к новому
"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник 09:06
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря 17:51
28-метровый флаг в Одессе. Фото:
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов 21:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok