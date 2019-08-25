Андрей Богдан пропустил праздник Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы за границей, - СМИ

Главы Офиса президента Андрея Богдана не было ни на официальном шествии в честь Дня Независимости, ни на торжественном приеме, устроенном после президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце в центре Киева.

Источник НВ сообщает, что Богдан вчера посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

"Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко", — пишут Нашi грошi.

Журналист Соня Кошкина подтверждает, что Богдан не смог присутствовать в Киеве, потому что находится во Франции.

"Когда собиралась на президентский приём, коллеги просили уточнить у гн. Богдана, не передумал ли он относительно ненужности „старых“ журналистов", — говорит Кошкина.

"Честно пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском <...> Искала, но не нашла. Ведь его там не было. Причина проста: Богдан на отдыхе. На Лазурном берегу Франции. Ницца, Монако, вот это вот все. Хорошие места, понимаю его", — пишет Кошкина в своем канале в Telegram.

Напомним, что Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

Ранее Богдан в комментарии журналистам заявил, что "слив" информации о его отставке может быть провокацией спецслужб.