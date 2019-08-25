Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко

Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Д

Глава Офиса президента Андрей Богдан находился вдали от Родины и отсутствовал на официальных мероприятиях в Киеве на День Независимости и отмечал государственный праздник на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе на свадьбе у Андрея Довбенко. Об этом сообщает "Страна", опубликовав соответствующее видео.

Андрей Богдан посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera.

В распоряжении "Страны" оказалось видео как Андрей Богдан веселится в шумной и веселой компании. Он возглавил процессию девушек с глубоким декольте, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

Андрей Богдан и киевский застройщик, которого также называют "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко. Об этом пишет Bihus.info

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости, когда гости отдыхали на частной яхте.

"Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с госрегистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Его избранница - юрист Анна Огренчук, которая несколько недель назад была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы. Туда же вошел ряд приближенных к Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал Богдан", - сообщает издание.

Напомним, что Андрей Богдан пропустил праздник Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы за границей.

Ранее Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.