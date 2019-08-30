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30 августа 2019, пятница, 12:56 285
Политика 2019-08-30T14:45:02+03:00
Українські Новини
Сенцов находится в Бутырском изоляторе, – росСМИ

Сенцов находится в Бутырском изоляторе, – росСМИ

Несмотря на сообщения об обмене пленными, украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, все еще находится в Бутырском изоляторе.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", – сказал собеседник агентства.

Касаясь противоречивых сведений о месте пребывания одной из главных фигур обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, в частности, информации о том, что он находится в СИЗО "Лефортово", источник пояснил:

"Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других".

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту "Киев" приземлился военный самолет, в котором теоретически могбли бы находиться украинские пленные. Однако адвокат Рыбин заявил, что самолеты с пленными еще не вылетели. 

По данным СМИ, освобожденных политзаключенных сразу повезут в больницу, встречи в аэропорту не будет.

А в то время, как СМИ сообщили, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился. 

В то же время, РосСМИ сообщили, что 30 августа пленных украинских моряков, которые должны вернуться в Киев, вывезли из СИЗО "Лефортово" в Москве. Однако позже СМИ написали, что обмен заключенными между Украиной и Россией перенесли.

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