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30 августа 2019, пятница, 10:40 629 Дополнено
Силовые структуры 2019-08-30T11:01:14+03:00
Українські Новини
В аэропорту "Киев" приземлился военный самолет, - СМИ

В аэропорту "Киев" приземлился военный самолет, - СМИ

Аэропорт
Аэропорт "Киев" Фото: hromadske

В столичном аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором теоретически могут находиться украинские политзаключенные.

Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, передает "Громадське".

"Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей", — сообщила Христенко.

Как сообщали Українські Новини, по данным СМИ, освобожденных политзаключенных сразу повезут в больницу, встречи в аэропорту не будет.

А в то время, как СМИ сообщили, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился. 

В то же время, РосСМИ сообщили, что 30 августа пленных украинских моряков, которые должны вернуться в Киев, вывезли из СИЗО "Лефортово" в Москве.

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