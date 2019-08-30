В аэропорту "Киев" приземлился военный самолет, - СМИ

В столичном аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором теоретически могут находиться украинские политзаключенные.\r\nОб этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, передает "Громадське".\r\n"Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей", — сообщила Христенко.\r\n\r\nВ аеропорту «Київ» сів військовий літак https:\/\/t.co\/IE15MR24YA\r\n— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 августа 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по данным СМИ, освобожденных политзаключенных сразу повезут в больницу, встречи в аэропорту не будет.\r\nА в то время, как СМИ сообщили, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился. \r\nВ то же время, РосСМИ сообщили, что 30 августа пленных украинских моряков, которые должны вернуться в Киев, вывезли из СИЗО "Лефортово" в Москве.