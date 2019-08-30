Обмен пленными завершился: освобожденных украинцев ждут в аэропорту Киева

Режиссер Олег Сенцов и другие удерживаемые Россией политзаключенные, в частности моряки, освобождены ночью, 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, который анонсировался еще вечером. Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова, а новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка репостнул запись.

"Молимся…Обмен завершился: моряки Сенцов, Карпюк, Балух, Гроб летят домой! Ждем", - написала она.

Информацию также подтвердил главред российской "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По его данным, самолет с освобожденными украинцами приземлится в Киеве в пять утра, 30 августа.

"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", – написал он в своем Telegram-канале.

Об обмене заключенными также написал журналист "Русской службы Би-би-си" Илья Барабанов.

По данным "Крым.Реалии", в аэропорту ждут журналисты.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев также анонсировал обмен.

В то же время, как сообщили "Громадскому" в аэропорту "Киев", прибытия самолета из России в ближайшее время не ожидается.

"Возможный обмен пленных: аэропорт "Киев" не ожидает прибытия самолетов из России к пассажирскому терминалу в ближайшие часы" - сказали сотрудники изданию.

Как сообщали Українські Новини, накануне мать Олега Сенцова сообщила, что впервые за долгое время сын не позвонил, хотя раньше всегда связывался раз на месяц 28 числа.

Ранее адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин заявил, что обмен пленными переносится на другую дату.